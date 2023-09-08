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موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات.. الإسماعيلية 12:49 مساءً

كتب:

هبهَ وهـدان
10:30 ص | الجمعة 08 سبتمبر 2023
موعد صلاة الجمعة

موعد صلاة الجمعة

أصدرت هيئة المساحة، كافة مواقيت الصلاة اليوم، ومنها موعد صلاة الجمعة 8 سبتمبر، التي تختلف بشكل يومي من مدينة إلى أخرى وفق التوقيت المحلي لكل محافظة.

وتستعرض «الوطن»، موعد صلاة الجمعة في جميع المحافظات اليوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر، وفق ما أعلنته الهيئة العامة المصرية للمساحة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ اليوم في تمام الساعة 12:52 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ: يحين أذان الظهر الساعة 12:41 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة: يحين أذان الظهر الساعة 12:54 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: في تمام الساعة 12:49 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في دمياط: في تمام الساعة 12:51 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة اليوم: يحين أذان الظهر الساعة 12:51 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في طنطا: يحين أذان الظهر الساعة 12:54 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: يحين أذان الظهر الساعة 12:58 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف: يحين أذان الظهر الساعة 12:54 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المنيا: يحين أذان الظهر الساعة 12:52 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: يحين أذان الظهر الساعة 12:53 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: يحين أذان الظهر الساعة 12:53 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في قنا: يحين أذان الظهر الساعة 12:49 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: يحين أذان الظهر الساعة 12:47 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسوان: يحين أذان الظهر الساعة 12:46 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم: يحين أذان الظهر الساعة 12:55 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المنصورة: يحين أذان الظهر الساعة 12:50 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح: يحين أذان الظهر الساعة 1:07 مساءً.

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بقلم هبهَ وهـدان