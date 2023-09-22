«أوقاف القليوبية» تطلق برنامجا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. أنشطة وندوات

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، انطلاق احتفالات المديرية بالمولد النبوي الشريف تحت شعار «ميلاد رسول الإنسانية»، التي تضم أنشطة دعوية وندوات دينية على مستوى القليوبية وتتناول موضوعات جوانب العظمة في الرسالة المحمدية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية لـ«الوطن»، أنّ برنامج الاحتفال مستمرًا في كل المساجد والإدارات، مشيرًا إلى أنّ جوانب العظمة في الرسالة المحمدية تظهر في كل الجوانب الحياتية والدنيوية والسلوكية، بالإضافة إلى الجانب التشريعي ومفردات العبادة ومناسك الطاعة.

الرسالة المحمدية تتصف بالعالمية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن الرسالة المحمدية تميزت بالشمولية والعموم والمرونة ومراعاة مقتضى الحال والزمان والمكان، وعدم جمود النص الشرعي وصلاحيته لكل زمان ومكان، فيما عدا الثوابت الشرعية المتفق عليها بين جميع علماء الأمة، وهو ما جعل الرسالة المحمدية تتصف بالعالمية، كونها جاءت لكل الناس على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم ودياناتهم.

نشر روح السلام والأمان المجتمعي

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن المشاركين في أعمال ندوات وقوافل الاحتفالية في المساجد، تناولوا قيام الرسالة العظيمة بالتوجيه لممارسة الرحمة والمحبة والتعاون ونشر روح السلام والأمان المجتمعء بين كل بنى البشر، إذ كانت مقدمة كتابه الكريم في مبدأ وافتتاح كل سورة منه هو بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كان الشرح من صاحب الرسالة ذاته في شأن التأكيد على ممارسة الأخلاق الكريمة وبذل النفع للناس جميعاً، والهدف من رسالة النبي العظيمة هو «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، مشيرًا إلى أنّ الاحتفاء والاحتفال بشهر ربيع الأول، يأتي في إطار شعار المديرية «خدمة بيوت الله شرف»، موجهًا التهاني للشعب المصري وأهالي القليوبية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة، داعيًا أن يمن الله علي الأمة الإسلامية بالخير والسلام والأمان والبركات.