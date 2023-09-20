محافظ القليوبية: خطة متكاملة لمواجهة الأمطار والسيول وتفعيل غرف العمليات

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة وضعت خطة عمل متكاملة لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء لمجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشددا على سرعة الانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار، ومطابق الصرف الصحي وتطهير شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية، والتنسيق المسبق مع كل الجهات، وتفعيل غرف العمليات الفرعية، وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع تلك الأحداث، وتلافي أي ملاحظات فورا.

وضع خطة العمل والاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمراجعة خطة المحافظة، إذ شدد على الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالديوان العام، بسرعة وضع خطة العمل والاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار والسيول المحتملة، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، كما جرى الوقوف على جاهزية معدات الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي، وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والكهرباء والغاز، لرفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية طارئة والتعامل معها فورا طبقاً لخطة العمل المحددة.

التواجد الدائم بالمعدات بالقرب من الأنفاق

وأكد الهجان، التواجد الدائم بالمعدات بالقرب من الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري ورفع درجة الاستعدادات، وكذلك تحديد الشوارع الأكثر تجمعاً للمياه لسرعة وتوجيه سيارات الشفط إليها كما تم التنسيق مع مدير إدارة المرور لتحديد المسارات البديلة في حالة حدوث أمطار وعدم تصريف المياه بالشوارع الرئيسية، والعمل على عزل أعمدة الإنارة، والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والصحة والإسعاف والتموين والكهرباء والغاز.

وخلال الاجتماع حث المحافظ على ضرورة التنسيق مع وكيل وزارة التموين بضرورة توافر السلع التموينية داخل كل المراكز بالمحافظة، مؤكدا ضرورة مراجعة مخازن السلع التموينية بدقة.

كما اطمأن المحافظ، على استعدادات مديرية الصحة لاستقبال موسم الشتاء، مؤكداً أننا جميعا نعمل في منظومة عمل واحدة لمواجهة أي تحديات أو أحداث طارئة ولدينا الخطط المحكمة للتعامل مع أي أزمة أو طارئ وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطن.