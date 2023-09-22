أبرز الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف.. بينها الصبر والكرامة

أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى المولد النبوي الشريف، وهو ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتفل المسلمون بهذا اليوم من كل عام، حبًا في الرسول الكريم، ويتساءل البعض عن الدروس الاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف، وكيف يمكن الاستفادة بها في حياتنا، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

دروس مستفادة من ذكرى المولد النبوي

قالت دار الإفتاء المصرية، إنّ الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف أكثر من أن تحصى أو تُعدَّ، ولنا منها ما يعيننا على تحمل مشاق الحياة وقسوتها؛ وأول درس هو الصبر الذي ردده ربنا سبحانه وتعالى على مسامع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من آيات القرآن الكريم، وجعله من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما أكثر ما قال له ربه عز وجل: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ﴾، ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾، ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ .والصبر نصف الإيمان، ولذا فإن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب كما أخبر بذلك رب العالمين.

وأضافت الإفتاء، أنه من الدروس المستفادة من هذه الذكرى، العزة والكرامة والإباء والنجدة والشهامة التي كان يتحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك دروس جهاد النفس بالتحلي بما يدعو إليه من الأخلاق والآداب فتحسن بذلك صورة الإسلام والمسلمين ويعلو شأننا في العالمين.

تطبيق الدروس المستفادة

وأشارت إلى أن بعض الدروس المستفادة، تتحدث عن الدفاع عن الحق، ونصرة المظلوم، ولفتت إلى ضرورة معرفة المسلمين بهذه الدروس والعمل بها وتتحد كلمتهم حولها، حتى تتحقق الاستفادة من دروس ذكرى المولد النبوي الشريف والاحتفاء بها في كل مكان.