ما صفات النبي محمد؟.. الأزهر و«الإفتاء» يجيبان

أيام قليلة ويحل علينا المولد النبوي الشريف والذي يعد من أعظم الأيام وأفضلها، ويحرص فيه الكثيرين على قراءة القرآن والإكثار من التعبد وذكر الله عز وجل، كما وصف مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف الصفات الجسدية النبي الكريم والتي جاءت كالتالي:

صفات النبي محمد

1 - الوجه: أبيض مستنير- أزهر اللون

2- الشعر: لا التواء فيه ولا مسترسل

3- الجسم: معتدل الطول، لا بالطويل البائن ولا بالقصير

4- الرائحة: أطيب من المسك من غير طيب

كما ذكر مجمع البحوث الإسلامية أخلاق النبي الكريم، مستشهدا بما رواه الترميذي قائلا: «سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عَنْ خُلُقٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشَا وَلَا مُتَفَحْشَا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو وَيُصْفح».

الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي جائز شرعا

وفي المقابل، قالت دار الإفتاء المصرية إن الاحتفال بالمولد النبوي جائز شرعا ولا بدعة فيه، وهناك العديد من الأدلة على ذلك ومن بينهما ما روى عن بُرَيدة الأسلمي رضي الله عنه أن جارية أتت النبي فقالت: يا رسول الله، إنِّي كنت نذَرتُ إن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَن أَضرِبَ بينَ يَدَيكَ صلى الله عليه وآله وسلم بالدُّفِّ وأَتَغَنَّى، فقالَ صلى الله عليه وآله وسلم: «إن كُنتِ نَذَرتِ فاضرِبِي، وإلَّا فلا» أخرجه الترمذي.