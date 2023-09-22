وزير الإنتاج الحربي: نهدف لتعميق التصنيع المحلي في كل المجالات

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات (أبوزعبل للكيماويات المتخصصة، هليوبوليس للصناعات الكيماوية، حلوان للصناعات الهندسية، أبوزعبل للصناعات المتخصصة، شبرا للصناعات الهندسية)، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

مشروعات لشركات الإنتاج الحربي

أوضح الوزير محمد صلاح، بحسب بيان صادر عن الوزارة، أن الاجتماع جاء بهدف مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة التي تقوم بتنفيذها الشركات التابعة (مصانع 18، و27، و81، و99، و300) إذ قام ممثلو الشركات الخمس بإجراء عروض تقديمية عن المشروعات المنفذة خلال العام، ومقترح المشروعات التي سيجري تنفيذها خلال الفترة القادمة من العام.

إنتاج الذخيرة والأسلحة

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن الاجتماع جاء كذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالشركات والوحدات التابعة بشكل عام والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة في اللقاءات والزيارات التفقدية التي تمت خلال الفترة الماضية، وشدد الوزير على أن الظروف العالمية الحالية تحتم علينا بذل الكثير من الجهد لتعميق التصنيع في مختلف القطاعات سواء في المجال العسكري أو المدني، وخاصة في مجال إنتاج الذخيرة والأسلحة.

ورديات عمل إضافية

ووجه الوزير بتنفيذ ورديتين عمل بالشركات التي يتطلب العمل بها تنفيذا أكثر من وردية لإنهاء العقود المسندة لهذه الشركات في التوقيتات المحددة، كما وجه بالاهتمام بتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج وجميع الماكينات بمختلف الشركات التابعة، إلى جانب قيام قطاع الأمن والسلامة والصحة المهنية بتنفيذ المرور الدوري والمفاجئ للوقوف على تنفيذ تعليمات الأمان بالشركات التابعة، مشددا على أن أهداف الإنتاج الحربي في المرحلة المقبلة تتمثل في (الإنتاج، الأمان، الحوكمة).

أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إلى أن الوزير محمد صلاح، أكد خلال الاجتماع ضرورة التزام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بمداومة عقد الاجتماعات الدورية مع العاملين والتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم وتحفيزهم على بذل المزيد من العمل والجهد والعمل على زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الأداء.