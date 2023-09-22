سفارة روسيا بواشنطن: أمريكا مستعدة لتزويد أوكرانيا بأخطر الأسلحة

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إنّ الإدارة الأمريكية على استعداد لتزويد سلطات كييف بأخطر الأسلحة لكي يستمر الهجوم الأوكراني المضاد الفاشل.

هدف أمريكا الوحيد أصبح القضاء على روسيا

وأضافت السفارة، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم، أنه لم يعد ضخ واشنطن المستمر للأسلحة والأموال إلى عملائها في كييف يثير استغراب أي أحد لأن هدفها واشنطن الوحيد أصبح واضح للجميع وهو القضاء على روسيا.

وأشارت السفارة إلى أنّ القوات الأوكرانية لم تتمكن من تحقيق المهام المحددة لها، وتكبدت خسائر فادحة في القوة البشرية والمعدات، وهذا أمر اعترف به معظم الخبراء الأمريكيين.

جهود الغرب غير قادرة على تغيير الوضع على الأرض

وحث البيان الإدارة الأمريكية على إدراك عدم جدوى، ضخ حزم المساعدات بشكل مستمر إلى نظام كييف، مؤكدا أن جهود الغرب غير قادرة على تغيير الوضع على الأرض، وفقط ستؤدي إلى إطالة أمد النزاع لاحقا ووقوع المزيد من الضحايا والدمار، وستستمر العملية العسكرية الخاصة حتى يتم تحقيق الأهداف المعلنة بالكامل.