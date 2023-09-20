أخبار روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يطالب ترامب بنشر خطته للسلام

في آخر تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنشر خطته للسلام، والتي أعلن الأخير أنها قادرة على «إطفاء المواجهة» بين البلدين خلال 24 ساعة فقط.

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وقال زيلنيسكي خلال مقابلته مع شبكة سي إن إن الأمريكية: «يمكن لترامب أن يعلن تفاصيل خطته علنًا، ولا يجب أن يضيع الوقت حتى لا نخسر أرواحا أكثر».

وأضاف أنه إذا كانت خطة ترامب للسلام وتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، تتضمن اتفاق بالسلام، فأن كييف لن تتنازل عن أراضيها لموسكو، مؤكدًا أن تلك الخطة لن تكون مقبولة نهائيًا.

وأوضح زيلنيسكي، أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لا يزال يدرس تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى، موضحًا أن هذه الخطوة ستكون حاسمة لأوكرانيا.

وتابع الرئيس الأوكراني، أن الهجوم المضاد الذي أطلقته كييف بداية الصيف الحالي، لا يمكن التأكد من نتائجه أو احتمالية تحقيق انفراج في هجوم هذا العام.

خطة ترامب لنشر السلام

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحدث عن خطته لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن ثقته في هذه الخطة لأنه يتمتع بعلاقة طبية مع الرئيس الروسي والأوكراني.

وعن خطته لإنهاء الأزمة في غضون 24 ساعة، قال: «أعرف زيلينسكي جيداً، وأعرف بوتين جيدا، وكانت لدي علاقة جيدة جداً مع كليهما، سأقول لزيلينسكي كفى.. عليك أن تعقد صفقة مع روسيا، وسأخبر بوتين، إذا لم تعقد صفقة، فسنمنح زيلينسكي الكثير وسنعطي أوكرانيا أكثر مما حصلت عليه في أي وقت مضى، سأبرم الصفقة في يوم واحد فقط».