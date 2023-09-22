أسعار القطن اليوم في مصر.. «جيزة 95» يسجل 11 ألفا و800 جنيه

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم، سجلت ارتفاعًا بنحو 100 جنيه لكل قنطار قطن، وذلك خلال المزادات التي عُقدت بوجه قبلي اليوم.

أسعار القطن اليوم في مصر

وأشار الدكتور «أبو اليزيد»، إلى أنّ المزادات العلنية اليوم، التي عُقدت لبيع القطن، جاء فيها أنّ أسعار القطن اليوم، للصنف المنزرع في وجه قبلي، جيزة 95 بسعر 11 ألفًا و800 جنيهاً، لافتاً أن أسعار القطن هذا العام، ممتازة ويشهد المزارعون عصرهم الذهبي بهذا السعر لكل قنطار قطن.

استمرار جني محصول القطن

وأضاف رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، أنّ جني محصول القطن، مستمرًا حتى شهر ديسمبر المقبل، موضحًا أن إنتاجية كل فدان من القطن، سجلت في وجه قبلي بين 12 و13 قنطار قطن، وهي إنتاجية جيدة للغاية.