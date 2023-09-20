أسعار القطن اليوم في أول مزاد رسمي.. القنطار يصل لسعر غير مسبوق

عقدت منظومة تداول القطن الجديد، المزاد العلني الأول لتحديد أسعار القطن اليوم، وبيع الأقطان في محافظات شمال الصعيد، والذي عُقد في مقر نقابة الزراعيين بمحافظة الفيوم، لبيع نحو 22 ألف قنطار من القطن 95 متوسط الطول، والذي سجل سعرًا غير مسبوقًا تسبب في فرحة عارمة لمزارعي القطن بمحافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن أسعار القطن اليوم، في أول مزاد رسمي في محافظات شمال الصعيد، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

انطلاق أول مزاد علني لمحصول القطنوقالت رتيبة محمود أحمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ومدير منظومة تداول القطن على مستوى الجمهورية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ اليوم عُقد أول مزاد مجمع يضم محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، ووصلت الأسعار فيه إلى أرقام غير مسبوقة، وسط فرحة المزارعين.

أسعار القطن اليوم

وأضافت أنّ متوسط أسعار القطن اليوم في المزاد بلغ نحو 11 ألفًا و700 جنيه للقنطار الواحد، موضحةً أنّه لأول مرة يصل سعر القنطار في تاريخ القطن المصري، إلى هذا الرقم في الوجه القبلي عمومًا.

كم سعر القطن المصري؟

أوضحت أنّه جرى خلال المزاد بيع 21 ألفًا و900 قنطار من المحافظات الثلاث، بأسعار تتراوحت بين 9800 وحتى 11700 جنيه، كان أكثرها من محافظة الفيوم، لافتةً إلى زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القطن في جميع محافظات مصر هذا العام مقارنةً بالأعوام السابقة، بزيادة بلغت نحو 352 فدانًا، مُبينةً أنّ متوسط إنتاج الفدان الواحد تراوح بين 6 وحتى 7 قنطارًا.

سعر كيلو القطن اليوم 2023

ووصل سعر كيلو القطن اليوم 2023 وفقًا للمزاد إلى نحو 117 جنيهًا، حيث يبلغ القنطار نحو 100 كيلو جرامًا.

متوقع زيادة كبيرة بزراعة القطن

وذكرت إنه من المتوقع أنّ تزداد المساحات المنزرعة بمحصول القطن الذي يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية العام القادم، بعد ارتفاع سعره بهذا الشكل، خصوصًا إنّه هذا العام عاد بأرباح مالية غير متوقعة على المزارعين والفلاحين، مما سيشجعهم هم والآخرين على زراعته في العام المقبل.

وأشارت إلى أنّ وزارة الزراعة، والقيادة السياسية تسعى جاهدةً لزيادة المحاصيل الاستراتيجية وخصوصًا القطن لسد احتياجات المصانع في التشغيل وتوفير المواد الخام لها دون الحاجة إلى الاستيراد، مع توفير ربح يرضي المزارعين بكافة الطرق.