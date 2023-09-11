أسعار المحاصيل الصيفية بعد بدء موسم الحصاد.. أبرزها القطن والذرة

بدأت بعض المحافظات موسم حصاد المحاصيل الصيفية، ومنها الأرز والذرة وفول الصويا وعباد الشمس، كذلك بدأ موسم جني القطن في محافظات الجنوب، وكانت وزارة الزراعة أعلنت أسعار بعض المحاصيل وفقا لتعاقداتها مع المزارعين وشركات الأعلاف.

أسعار المحاصيل الصيفية الاستراتيجية

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه لأول مرة هذا العام قامت الوزارة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان مبكرا عن أسعار المحاصيل الصيفية الاستراتيجية وهي قصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن.

الأسعار المعلنة متوافقة مع السوق

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن الأسعار المعلنة متوافقة مع أسعار السوق؛ إذ جرى وضع أسعار ضمان ويجري في الوقت الحالي التوسع في باقي المحاصيل، كما جرى إعلان أسعار القمح العام الماضي بسعر 1500 جنيه للإردب.

أما أسعار الضمان المعلنة للمحاصيل الصيفية الحالية التي تم البدء فيها جاءت كالتالي:

- فول الصويا 18 ألف جنيه للطن

- عباد الشمس 15000 ألف جنيه

- الذرة الصفراء 9,500 جنيه للطن

- الذرة البيضاء 9000 جنيه للطن

- القطن 5500 جنيه للقنطار

نظام تداول محصول القطن الزهر

وكانت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لمنظومة القطن المصري أعلنت أمس عن نظام تداول محصول القطن الزهر لموسم 2023-2024، الذي سيتم البدء في تنفيذه 15 سبتمبر الجاري ليبدأ العمل بمراكز التجميع في محافظات الوجه القبلي، كما تبدأ مراكز تجميع القطن في محافظات الوجه البحري 1 أكتوبر، وتنتهي في فبراير، إذ لن يجرى قبول أي قطن مورد بعد تاريخ العمل إلا بفرض غرامات.