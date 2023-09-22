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محافظ شمال سيناء الأسبق: حرب أكتوبر ملحمة تضاف إلى تاريخ مصر العظيم

كتب:

شريف سليمان
11:27 ص | الجمعة 22 سبتمبر 2023
اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق

اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق

قال اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إن حرب أكتوبر المجيدة ملحمة عظيمة، مشيرًا إلى أنها إضافة إلى تاريخ مصر العظيم الذي يفتخر بالكثير من الملاحم، ومنها ملحمة عام 1973.

ظروف صعبة وتحديات كبيرة

وأضاف «حفظي»، خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد: «في 5 يونيو 1967 حدثت النكسة ونجح الجانب المعادي في الاستيلاء على سيناء خلال 6 أيام، ولكن هناك تحول تم في مصر، والظروف كانت صعبة جدا والتحديات كانت كبيرة».

القوات المسلحة المصرية حققت الإعجاز

وتابع مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق: «بعد 5 يونيو، استولى الجانب المعادي على سيناء والجيش خسر معظم تسليحه، والموقف الاقتصادي كان سيئا، وبالنسبة للجانب الاجتماعي فقد كان الناس غاضبين، وقال الأعداء إن مصر أصبحت جثة هامدة ولن تقوم لها قائمة قبل 20 سنة، لكن ما حدث هو أن مصر تحولت من هذا الموقف الصعب وخلال 6 سنوات حققت الإعجاز».

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