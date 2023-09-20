قانونية «مستقبل وطن»: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية يضمن الشفافية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الإشراف القضائي على الانتخابات يمثل ضمانة مهمة لنزاهة أي عملية اقتراع سواء كانت انتخاب أو استفتاء، وهو ما يساهم في بث حالة من الرضا والطمأنينة في الشارع المصري، وتضمن النزاهة والحيادية بشكل يجمع كل الأحزاب والقوى السياسية في مسار واحد.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

تابع «عبد اللطيف» في بيان، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بإشراف قضائي كامل، يؤكد حرص الدولة بقيادتها الحكيمة على إرساء مبادئ الديمقراطية الحقيقية، بالإضافة إلى دعم جهود القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرتها نحو التطبيق الصحيح للديمقراطية.

الانتخابات الرئاسية

أشار أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، إلى أن نزاهة الانتخابات هى حجر الزاوية في أي نظام، ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بإشراف قضائي كامل، إحدى ثمار الحوار الوطنى الناجحة والمؤثرة إلى جوار ما حققته لجنة العفو الرئاسى من نجاحات فى اطار اكتمال أركان تحقيق حلم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف «عبد اللطيف»، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى كان قد تقدم بمقترح للرئيس بإجراء تعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى الفور كانت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمقترح، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لضمان نزاهة الانتخابات فى كل مراحلها، وعلى كافة مستوياتها، وهذا بدوره يعكس حرص القيادة السياسية على تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والاستجابة لمطالب ومقترحات الحوار الوطنى.