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«الداخلية»: إجراءات قانونية ضد صاحبي شركتين لاتهامها بغسل 4.3 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
01:27 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
شعار وزارة الداخلية

شعار وزارة الداخلية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبي شركتين لبيع الأدوات المنزلية والمقاولات، مقيمين بمحافظة سوهاج، لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، ما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذي مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات)، إضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بنحو 4.3 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات