«الداخلية»: ضبط 3 متهمين بترويج عقاقير طبية مخدرة في الجيزة والقليوبية

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، عددًا من الأشخاص تخصصوا في تروّيج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمّ ضبط موظف في شبرا الخيمة بالقليوبية بحوزته 400 قرص مخدر، إلى جانب ضبط شخص آخر حاصل على دبلوم في المنطقة نفسها وبحوزته 372 أمبول مخدر، كما تمّ ضبط مندوب صيدلي في بولاق الدكرور وبحوزته 180 قرص مخدر.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتمّ تتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.