سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 22-9-2023 بعد قرار «المركزي»

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 22-9-2023 في محلات الصاغة، ثباتًا واضحًا في الأسعار، إذ بلغ نحو 2215 جنيهًا للبيع و2220 للشراء، خلال التعاملات الصباحية يضاف عليها العملات والمصنعية، وذلك بعد ساعات من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض.

«الوطن» ترصد سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 22-9-2023 في مصر، بعد قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة، وبحسب بيانات الشعبة العامة للذهب، كالتالي:

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، بلغ نحو 2531 جنيهًا، وسجل عيار 22 نحو 2320 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر، مقارنة بسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، سجل نحو 2215 جنيها للبيع، و2220 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 1899 جنيهًا، وسجل عيار 14 نحو 1477 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وأما سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، فاستقر عند 17720جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة 1920 دولارًا، ضمن أسعار الذهب اليوم بعد تثبيت الفائدة.