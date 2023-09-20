أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ2227 جنيها

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استقرارا في محلات الصاغة المصرية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وقت كتابة هذا التقرير نحو 2227 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، وفقًا لبورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب الآن في مصر، بينها عيار 21، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة استقرارا عند مستوى 2227 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2545 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة المصرية إلى 1909 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في محلات الصاغة المصرية إلى 2333 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب وقت كتابة هذا التقرير سعر 17 ألفًا و816 جنيها.