رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ2227 جنيها

كتب:

وليد عبد السلام
06:28 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استقرارا في محلات الصاغة المصرية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وقت كتابة هذا التقرير نحو 2227 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، وفقًا لبورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب الآن في مصر، بينها عيار 21، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة استقرارا عند مستوى 2227 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2545 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة المصرية إلى 1909 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في محلات الصاغة المصرية إلى 2333 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب وقت كتابة هذا التقرير سعر 17 ألفًا و816 جنيها.

اقرأ المزيد:

أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. استقرار ملحوظ

أسعار الذهب في مصر الآن.. بكام عيار 21؟

استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في مصر

أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 يسجل 2180 جنيها

أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم.. استقرار ملحوظ
بقلم وليد عبد السلام