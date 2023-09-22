سعر الذهب اليوم الجمعة 22-9-2023 في مصر..«اعرف عيار 21 بكام»

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 22-9-2023 في مصر، في محلات الصاغة المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية استقرارا ملحوظا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2215 جنيها بدون مصنعية.

وعن سعر الذهب اليوم الجمعة 22-9-2023 في مصر، في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 2531 جنيها، وسجل عيار 22 نحو 2320 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، وسجل نحو 2215 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1899 جنيها، وسجل عيار 14 نحو 1477 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22-9-2023، فاستقر عند 17720جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1920 دولارا.