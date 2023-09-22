حالة الطقس المتوقعة في أول أيام فصل الخريف 2023.. «الأرصاد» توضح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة في أول أيام فصل الخريف 2023، والذي بدأ اليوم، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة في الأيام الأولى من فصل الخريف 2023

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس المتوقعة في الأيام الأولى من فصل الخريف تنخفض بها نسبة الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

ولفتت «الأرصاد» إلى أن حالة الطقس المتوقعة في أول أيام فصل الخريف، ستشهد انتشارا للشبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 22 سبتمبر

وجاءت درجات الحرارة اليوم على هذا النحو:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.