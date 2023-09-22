طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة واعتدال أمواج البحر

شهد طقس الإسكندرية اليوم خلال إجازة «الويك إند»، عددا من الظواهر الجوية تتمثل في ارتفاع أمواج البحر، بالإضافة إلى الشبورة المائية التي جرى تحذير المواطنين من خطورتها، خاصة خلال الساعات الأولى من اليوم.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد ارتفاع درجات الحرارة ظهرا، حيث تسجل العظمى 30 درجة، وهو أعلى معدل خلال الأيام الحالية، وتنخفض ليلا لتسجل الصغرى 22 درجة.

رياح في الإسكندرية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل سرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم بعض الأوقات، وبداية اليوم بشبورة مائية، كما أن سرعة الرياح تعمل على تقليل الشعور بالحر.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم ارتفاع الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.5 متر، وهو أمر معتدل بحسب ما ذكرته الأرصاد، مع ضرورة توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.

إجراءات السلامة على شواطئ الإسكندرية

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه يجري استخدام «الجيت سكي» كوسيلة إنقاذ سريعة، بجانب وسائل الأمان الأخرى التي تنتهجها الشواطئ، على غرار تركيب الخطوط العائمة في الشواطئ ووجود عمال الأبراج والمنقذين.