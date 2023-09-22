«مصر بلدي»: الرئيس السيسي يشعر بنبض الشارع والمواطنين

قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إنَّ هناك خطة معدة من الحزب لدعم الرئيس السيسي فور إعلانه ترشحه، والحزب مهتما بالتحدث مع المواطنين مباشرةً، ودور الأحزاب في المرحلة المقبلة الخاصة بالانتخابات والترشح لفترة جديدة، مهم وحيوي.

عبد الباري: غرف عمليات لتوعية المواطنين

وأضاف «عبد الباري» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك غرف عمليات بالمحافظات تابعة للحزب، من خلالها يتم تغطية كافة محافظات مصر وإدارة العملية الانتخابية، ويتم عقد اللقاءات والمؤتمرات وتوعية المواطنين وتوضيح إنجازات الرئيس السيسي.

الانجاز الأمني الأبرز للرئيس السيسي

وتابع رئيس حزب مصر بلدي، أنَّ الانجاز الأمني يعد الأبرز بين إنجازات الرئيس السيسي العديدة، وهو يشعر بنبض الشارع والمواطنين ويحرص على الاستقرار الأمني للبلاد وتمتع المواطن بثمار هذا الاستقرار.