حازم الجندي: «الهيئة الوطنية» تدير الانتخابات الرئاسية بنزاهة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي يوم 25 سبتمبر للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، يمنح المشهد المزيد من الزخم، في ظل سعي الأحزاب والقوى السياسية نحو المشاركة والتفاعل مع أهم استحقاق دستوري تشهده الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الانتخابات بكل مستوياتها وصولا للرئاسية، فرصة مهمة لدعم حرية عمل الأحزاب السياسية، وتعزيز وجودها في الشارع المصري، لعرض برامجها وأفكارها على الرأي العام.

مصر أصبحت على أعتاب مرحلة ديمقراطية جديدة

قال «الجندي» إن مصر أصبحت على أعتاب مرحلة ديمقراطية جديدة، حيث يشارك كل مواطن في الاقتراع لاختيار رئيسه لفترة جديدة، في اختيار حر وأجواء ديمقراطية، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تماما، تتولى إدارة العملية الانتخابية، بما تضمه من كفاءات وخبرات على إدارة انتخابات حرة نزيهة يشهد لها العالم، للوصول بمصر إلى بر الأمان، ومن ثم تتمكن من مواصلة مسيرة البناء والتنمية التى بدأتها خلال السنوات الماضية.

تقدير الهيئة الوطنية للانتخابات لبيان الحوار الوطني

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الهيئة الوطنية حرصت على تأكيد تقديرها لبيان الحوار الوطني الصادر أمس مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وستضمن لهم جميعا التعبير عن أفكارهم وبرامجهم، وسط متابعة من كافة وسائل الإعلام والمجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولى، وذلك بعد استيفاء إجراءات القيد.

وأكد أن الهيئة الوطنية ستعمل على تنفيذ القانون ضد من يخالف القواعد المنصوص عليها قانونيا ودستوريا، كذلك ضد أي شخص أو مؤسسة تشكك في نزاهة الهيئة، وتشويه هذا العرس الديمقراطي الذي يتم وفقا لأطر قانونية ودستورية، لا يمكن الخروج عنها بأي حال.