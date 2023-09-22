قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي.. اعرفها

أعلنت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، إذاعة مباريات بطولة الدوري الأفريقي، والتي تنطلق يوم 20 أكتوبر بمباراة الافتتاح بين الأهلي وسيمبا التنزاني، حيث تبث القناة المباريات مجانا عبر شاشتها وفقا لما كشفته عبر حسابها على «إكس- تويتر سابقا».

وأوضحت القناة في تغريدة لها: أن بطولة الدوري الأفريقي، بطولة مستحدثة تجمع ثمانية من نخبة الأندية الأفريقية وأكثرها شعبية وجماهيرية من بينها الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي وصنداونز الجنوب أفريقي وإنيمبا.

قناة مجانية تذيع الدوري الأفريقي

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد ولتي تذيع مباريات البطولة المختلفة ومنها مباراة الأهلي الافتتاحية.

وجاء تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد HD على القمر الصناعي المصري نايل سات، كما يلي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي عرب سات

- التردد: 11804.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra على القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12330.- استقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد على القمر الصناعي هوت بيرد

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي ياه سات

- التردد: 11938.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 9/8.