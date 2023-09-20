موعد مباراة الأهلي المقبلة.. يلتقي فريقا إثيوبيًا في دوري أبطال أفريقيا

بعد الفوز برباعية على المصري أمس، يستعد المارد الأحمر لمباراته المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وحدد الاتحاد الفريقي موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام سان جورج الإثيوبي، في دور الـ32، ويعد اللقاء بداية لمشوار الأهلي بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وتقام مباراة الأهلي المقبلة أمام سان جورج بطل إثيوبيا، مساء الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ32، وذلك في الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي، والتي يسعى فيها المارد الأحمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ببطل إثيوبيا في لقاء الإياب أحد يومي 29 أو 30 سبتمبر الجاري في القاهرة أيضًا نظرا لعدم مطابقة ملعب الفريق الإثيوبي للمواصفات التي وضعها الاتحاد الأفريقي.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على المصري، بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.