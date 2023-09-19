موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة اليوم

ينتظر محبو الكرة المصرية، انطلاق بطولة الدوري الممتاز، التي تبدأ بمواجهة بين النادي الأهلي بطل النسخة السابقة من الدوري، والنادي المصري والتي تتميز دائما بالإثارة الكروية والتشويق.

وفي السطور نعرض موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة، وفق ما تم الإعلان عنه من قبل اتحاد الكرة.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة

ويختلف موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة، وفق كل مدينة، حيث يكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وتأتي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي، وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري هي قناة أون تايم سبورتس، وهي الناقل الرسمي لمباريات بطولة الدوري العام، وترددها كما يلي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2 الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.