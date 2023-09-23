حظك اليوم برج الثور السبت 23-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف أن برج الثور هو ثاني الأبراج الفلكية، الذي يتميز بأنّه كتوم، إذ إنّه لا يحب أن يظهر مشاعره للغير بشكل كبير، كما أنّه يستطيع أن يضغط على نفسه بدرجة كبيرة ليظهر شيئا عكس حقيقته، كما أن هذا المولود يتسم بالهدوء والتفكير الجيد، وتحديدًا في القرارات المصيرية قبل اتخاذها.

وعن عيوب برج الثور فهو شخص لا يقبل مناقشة قراراته مع أحد، فهو عنيد بدرجة كبيرة، كما أنّه يحب تنفيذ رأيه مهما كانت العواقب، كما يسهل استفزازه.

وبحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نستعرض حظك اليوم برج الثور على المستويين العاطفي والمهني.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

اليوم يخبرك الفلك أنك ستنهى عملك بشكل أكثر كفاءة ودون عناء من المعتاد، بسبب ترتيب نفسك وأفكارك وهذا الأمر اعتدت عليه ولهذا احرص دائما على أن تظل ترتب أفكارك قبل الدخول في مشاريع جديدة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

إذا كنت غير مرتبط رسميا فكن مستعدًا لبعض المحادثات المفعمة بالحيوية بينك وبين الشخص الذى وضعت قلبك بين يده، أنتما في الحقيقة متميزان في زيادة عقد الرباط المقدس بينكما، أنتما صادقان مع بعضكما البعض، وهذا يجعلكما فريدان.

حظك اليوم برج الثور صحيًا

وصحيا كل ما يجب عليك فعله هو الاهتمام بصحتك وترتيب أوراقك وقائمة أعملك حتى لا تثقل على نفسك، وحاول عزيزي الثور أن تحصل على إجازة تتمتع فيها بالطبيعة من حولك، ويفضل أن تكون وسط مجموعة محببة إليك.