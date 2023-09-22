«الفنانين التشكيليين»: الرئيس السيسي حقق إنجازات ضخمة وطفرة حقيقية في مصر

توجهت الدكتورة صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، قائلة: «طالما بدأناها معًا.. فلنكملها معًا وبدأنا منذ 2014، وسبقها أعوام عصبية صعودًا وهبوطًا، ونرجو من الرئيس السيسي، أنّ يكمل مسيرة إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمشروعات القومية».

«القباني»: إطلاق مبادرة لزيادة المعاشات بتوجيهات رئاسية

وأضافت «القباني» خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك مبادرة بزيادة المعاشات للفنانين التشكيليين بتوجيهات رئاسية، وبالتعاون مع وزارة التضامن، وفي انتظار إقرار مجلس النواب، ليتم صرف معاش للفنان التشكيلي المتقاعد.

«القباني»: نُثمن جهود حياة كريمة في قرى مصر

وتابعت نقيب الفنانين التشكيليين، أنَّ النقابة تهتم بخدمة المجتمع، ومبادرة حياة كريمة من المشروعات العظيمة للرئيس السيسي، بتكاتف جهود الوزارات المعنية وتحالفات المجتمع المدني، وتستهدف مساعدة أهل الريف المصري ليستفيد من الخدمات والمشروعات حوالي 25 مليون مواطن.