«حماة الوطن» بشمال سيناء يبدأ مرحلة تجميع توكيلات الرئاسة

بدأ حزب حماة الوطن بشمال سيناء، حملة تجميع توكيلات الرئاسة، من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الجديدة، وقال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، إن الحزب بداية من الخميس في انعقاد دائم حتى نهاية الانتخابات.

انعقاد يومي لأعضاء حزب حماة الوطن بشمال سيناء

وأضاف «الخليلي»، أنه على جميع الأعضاء والكوادر ورؤساء الأمانات التوجه بشكل يومي للحزب، خلال الفترة المسائية لمتابعة التطورات، ودراسة الجداول الانتخابية، والتخطيط السليم للمرحلة الهامة من تاريخ الوطن.

فيما أكد المهندس هيثم رحمي الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، أن الحزب قيادة وأعضاء وكوادر، قادر على تحمل جميع مسؤولياته، تجاه الحفاظ على مقدرات الوطن، ودعم السيد الرئيس

حماة الوطن شارك في جميع المبادرات الرئاسية السابقة

وأوضح أن الحزب شارك في دعم المبادرات الرئاسية، وكنا ننتظر بكل كثب هذه اللحظة الفارقة لدعم الرئيس، وأثبات بأن الحزب يترجم الأقوال إلى أفعال، وتتم تلك الأمور بالدليل القاطع خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الجدير بالذكر أن حزب حماة الوطن في شمال سيناء، أعلن في بيان سابق، دعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، لفترة جديدة.