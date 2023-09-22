«حماة الوطن» ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد الرئيس السيسي بسوهاج غدا

ينظم حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، غدا السبت، مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، من محافظة سوهاج مركز ومدينة البلينا، بمشاركة وفد من قيادات الحزب يضم اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وبحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات النوعية بالأمانة المركزية بالحزب.

دعم الرئيس السيسي

يأتي هذا المؤتمر في إطار خطة الحزب لإقامة عدد من المؤتمرات الجماهيرية والنوعية في عدد من القرى والنجوع والمراكز والأقسام والمحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأكد «حماة الوطن» أنه حريص كحزب داعم ومؤيد لترشيح الرئيس السيسي على الوصول للقاعدة العريضة من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب، من أجل تعريفهم بالإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت على أرض الواقع في مختلف المجالات وبكافة المحافظات لدعم مسيرة الاستقرار والتنمية من أجل الوطن والمواطن.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

الجدير بالذكر أن حزب حماة الوطن أول حزب سياسي يعلن عدم الدفع بمرشح رئاسي، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، من أجل استمرار مسيرة التنمية والبناء وإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.