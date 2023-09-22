ضبط 270 منشأة غذائية مخالفة وبدون ترخيص في حملات تفتيشية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية واللحوم المصنعة والمجمدة، للتأكد من اتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط منشآت غذائية مخالفة

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية والمرور على 1139 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، أسفرت عن ضبط 270 مخالفة تنوعت بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، حيث تم ضبط 70 منشأة تعمل بدون ترخيص مع عدم مراعاة الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

سحب عينات مواد غذائية لتحليلها

كما أوضح الدكتور علي قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 120 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 801 كيلوجرام أغذية مختلفة و1000 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 160 كيلوجرام بدائل ومواد منتهية الصلاحية، كما تم استخراج 825 شهادة صحية.