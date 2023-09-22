نقيب صناعة البناء والأخشاب: ندعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، إننا نتحدث عن استكمال الرئيس السيسي الإنجازات التي بدأها منذ سنوات، وبالتالي ندعم ترشحه لتولي فترة رئاسية جديدة، ومواصلة تحقيق أحلام المصريين والوصول إلى الجمهورية الجديدة.

«الجمل»: الدولة تسير على خطى صحيحة في طريق التنمية

وأضاف «الجمل» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، يؤكد سير الدولة في مسارها الصحيح لـ التنمية، ونأمل بمزيد من الإنجازات ونهضة حقيقية وشاملة بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية، واستكمال المشروعات القومية العملاقة والبناء بكافة المحافظات.

المشروعات القومية وتحسن مؤشرات الاقتصاد

وتابع رئيس نقابة العاملين بصناعات البناء والأخشاب، أنَّ المنشروعات القومية تساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد وقدرة الدولة على مجابهة التحديات وبالتالي حياة كريمة للمواطنين، وقطاع التشييد والبناء محظوظ بالاهتمام الكبير به فهو قاطرة التنمية في أي مجتمع.