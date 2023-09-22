وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يتفقدان توزيع 3 أطنان لحوم من صكوك الإطعام

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، اليوم، وصول 3 أطنان لحوم من صكوك إطعام الأوقاف لمحافظة الدقهلية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي وإطعام الأوقاف.

صكوك إطعام الأوقاف

وقالت وزير الأوقاف إنه يتم توزيع أطنان لحوم من صكوك إطعام الأوقاف في المحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة الدقهلية 82 طنًّا.

دور وزارة الأوقاف

وأشاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وجاء ذلك خلال تفقد سيارات اللحوم.