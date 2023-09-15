وزير الأوقاف: طلب العلم النافع جهاد في سبيل الله

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حفل ختام المعسكر التثقيفي للفوج السابع للطلاب الوافدين المسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي بالقاهرة، والذي يضم 50 طالبة من الدارسات بالأزهر الشريف.

طلب العلم جهاد في سبيل الله

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن طلب العلم النافع أيًا كان العلم سواء أكان الطب أم الهندسة أم العلوم الشرعية أم العلوم اللغوية كل هذا جهاد في سبيل الله، فقد قال سبحانه: «وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا»، فالعلم يشمل كل أنواع العلم النافع، وعلى كل من يدرس علمًا أن يجدد نيته لخدمة العلم وخدمة الدين والوطن والإنسانية، فمن يتقن ويتفوق يخدم نفسه ويخدم وطنه ويخدم دينه.

ووجه السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على حفاوة الاستقبال، وعلى هذه الدورات المعدة للطلاب الدارسين بالأزهر الشريف على منحة بيت الزكاة الكويتي، والتي تسهم في نشر صحيح الدين ونبذ الفكر المتطرف والتعامل بأخلاق الإسلام، مؤكدًا أن مثل هذه الدورات التي يقدمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف للطلاب والطالبات الدارسين من مختلف دول العالم تعكس الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر سماحة الإسلام وإظهار قيمه النبيلة ومبادئه.

دور الأزهر الشريف

كما أكد أن دولة الكويت تقدر دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي مبينًا أن التعاون بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية ليس وليد الساعة بل هو تعاون دائم ومستمر على مدار السنين ويعتبر تأكيدًا حقيقيًّا على عمق التعاون المصري الكويتي.

وأعرب سعادة السفير الدكتور لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا بمصر عن امتنانه للدولة المصرية الشقيقة ووزارة الأوقاف المصرية التي استقبلت الطلاب الإندونيسيين وأشرفت على تعليمهم بصورة متميزة، ومعربًا أيضًا عن امتنانه لمكتب الزكاة الكويتي بالقاهرة، وأن هذه الجهود أثمرت عن تلقي طلاب دولة إندونيسيا للعلم النافع على كافة الأصعدة، حيث بلغ عدد الطلاب الإندونيسيين في مصر حاليًا 13 ألف طالب.