وداعا فصل الصيف.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بتفاصيل حالة الطقس غدا السبت، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتزامنا مع أول أيام فصل الخريف، ووداع الصيف رسميا غدا السبت الموافق 23 سبتمبر، تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تقل نسبة الرطوبة مما يساعد على تلطيف الأجواء.

حالة الطقس غدا

ووفق بيان حالة الطقس، يتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، كما تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

ونعرض فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدا.

القاهرة 34 - 25.

العاصمة الإدارية 34 - 25.

أكتوبر 35 - 24.

بنها 34 - 25.

دمنهور 33 - 25.

وادي النطرون 35 - 24.

كفر الشيخ 33 - 24.

المنصورة 34 - 24.

الزقازيق 34 - 25.

شبين الكوم 34 - 25.

طنطا 34 - 25.

دمياط 32- 25.

بورسعيد 31 - 25.

الإسماعيلية 35 - 24.

السويس 34 - 24.

العريش 32 - 25.

رفح 31 - 24.

رأس سدر 35 - 24.

نخل 34 - 18.

كاترين 32 - 16.

الطور 33 - 26.

طابا 34 - 25.

شرم الشيخ 37 - 27.

الإسكندرية 31 - 23.

العلمين الجديدة 30 - 22.

مطروح 30 - 20.

السلوم 32 - 19.

سيوة 33 - 20.

رأس غارب 36 - 25.

الغردقة 37 -26.

سفاجا 37 - 26.

مرسى علم 37 - 27.

شلاتين 37 - 27.

حلايب 34 - 27.

أبو رماد 36 - 28.

رأس حدربة 35 - 29.

الفيوم 35 -24.

بني سويف 35 - 23.

المنيا 35 - 22.

أسيوط 36 - 23.

سوهاج 36 - 23.

قنا 39 - 25.

الأقصر 40 - 25.

أسوان 40 - 26.

الوادي الجديد 39 - 24.

أبوسمبل 39 - 25.