افتتاح مؤتمر حميات دمنهور التاسع لأمراض الكبد والجهاز الهضمي بالبحيرة

افتتح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الجمعة، أعمال المؤتمر التاسع لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية الذي نظمته مديرية الصحة بالبحيرة، بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

مؤتمر أمراض الكبد والجهاز الهضمي في البحيرة

وتضمن المؤتمر مجموعة من المحاضرات القيمة في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية وحضور محاضرين من أساتذة الجامعات المختلفة وكبار أساتذة وعلماء الكبد والجهاز الهضمي بالجامعات المصرية.

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بالتنسيق بين مستشفى حميات دمنهور بقيادة الدكتور محمود الغنام مدير مستشفى حميات دمنهور، وإدارة التدريب بقيادة الدكتور أحمد قطري مدير إدارة التدريب بالمديرية.

وشهد المؤتمر تكريم عدد من الحضور وبعض الفرق المتميزة في الفيروسات الكبدية «رمد دمنهور ومستشفى الرحمانية، وإدارة كوم حماده الصحية، وفريق الفيروسات الكبدية بالمديرية».