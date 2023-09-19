نهال بلبع: نستعد للتشغيل التجريبي لأول ميناء صيد في البحيرة

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إنه لا شيء يضاهي هدايا الرئيس السيسي، الذي سهّل مهمة محافظة البحيرة في تهنئة أبنائها بالعيد القومي بالإجراءات والقرارات المهمة التي أصدرها خلال افتتاحه لعدد من المشروعات في بني سويف، مضيفة أن البحيرة تركز خطتها على مشروعات تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

انتهاء مشروعات الصرف الصحي

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج «من مصر»، عبر قناة «CBC»، أنه يتم التركيز على رد الطرق لأصلها بعد دخول كل المرافق، بعد أن أصبح أكثر من 30% من الريف في البحيرة مغذى بالغاز الطبيعي، موضحة أنه بانتهاء مشروعات الصرف الصحي بالمرحلة الثانية سيتعدى 60%، ومتوقع نصل إلى 70% من الغاز الطبيعي بالمرحلة الثانية.

التشغيل التجريبي لأول ميناء صيد بالبحيرة

وذكرت أنه يتم تشغيل المجمعات الحكومية في قرى حياة كريمة، إذ جرى تشغيل 21 مجمع من أصل 42، والتي توفر على المواطن مشقة السفر لمدن بعيدة للحصول على الخدمات من السجل المدني والتموين والشهر العقاري، مضيفة أن مجتمع البحيرة فيه جزء كبير يمتهن الصيد، ونستعد للتشغيل التجريبي لأول ميناء صيد بالبحيرة ويخدم أيضا كفر الشيخ.