افتتاح 5 معارض «أهلا مدرستي» في البحيرة.. تخفيضات كبرى

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة افتتاح معارض «أهلا مدرستي»، بإدارات المحمودية، وشبراخيت وكفرالدوار، وكوم حمادة وبندر دمنهور، التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وإشادة من جميع الحضور بتوافر المستلزمات بالأسعار المخفضة.

افتتاح معرض أهلا مدرستي في البحيرة

وأضاف وكيل الوزارة أن تعليم البحيرة ينفذ العديد من معارض أهلا مدرستي بجميع الإدارات التعليمية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب، محافظ البحيرة، موضحاً أنه من المقرر افتتاح معرض بمدرسة دمنهور الزراعية العسكرية، سيتضمن توفير كافة المستلزمات والحقائب والزي المدرسي وكافة الأدوات بأسعار مخفضة.

أهمية معارض أهلا مدرستي لتوفير كافة المستلزمات

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أهمية معارض أهلا مدرستي لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار اقتصادية، تيسيرًا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهلهم.

يأتي ذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة الاحتياجات قبل بدء العام الدراسي.