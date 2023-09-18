محافظ الإسكندرية: إعادة الشيء لأصله في 12 شارعا بـ«المنتزه ثان»

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق أحياء المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة للمواطنين، حيث تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

إعادة الشيء لأصله في 12 شارعا

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في 12 شارعا بنطاق حي منتزه ثان، عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجه «الشريف» مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي تمثل أزمة للمواطنين وتكررت الشكاوى بشأنها.

أعمال تطوير شوارع حي المنتزه ثان

ومن جانبها أشارت مدير مديرية الطرق إلى أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شوارع متفرعة من شارع المعهد الديني «النصر - الزهراء - الحسن والحسين» - شارع خلف الشيراتون المندرة بحري - شارع المهداوي المندرة قبلي - شارع عزبة الجبل المعمورة السياحي - شارع علي بن أبي طالب أبوقير- شارع الفاتح وشارع النهضة من شارع بورسعيد منطقة أبوقير بشارع بنك مصر متفرع من شارع بورسعيد أبوقير- شارع بورسعيد من أمام مكتب بريد أبوقير حتى مبنى حي المنتزه ثاني القديم أبوقير - شارع عزبة الهلالية والرحامنة مع طريق الملاحة - طريق بورسعيد أمام معهد الدفاع الجوي بالمعمورة - أعمال البلاط برصيف مركز شباب المعمورة - أعمال البلاط بشارع اسكوت الرئيسي من شارع مصطفى كامل الملاحة.