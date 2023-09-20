محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير دار كريمي النسب بمنطقة القباري

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، أعمال تطوير دار «كريمي النسب» بمنطقة القباري، التي تعد الدار الوحيد على مستوى المحافظة؛ لاستقبال الأطفال كريمي النسب من عمر يوم حتى سنتين.

تطوير دار كريمي النسب

في البداية، ثمن «الشريف» أعمال التطوير الشاملة التي تمت بالدار التي شملت البنية الإنشائية وتزويدها بجميع التجهيزات والأجهزة الحديثة اللازمة.

وأكد أن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حريصة على تقديم الرعاية والاهتمام للأطفال «كريمي النسب» في تلك المرحلة الهامة من حياتهم؛ تمهيدًا لنقلهم بعد ذلك لدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما تفقد «الشريف»، أطفال الدار حيث أثنى على الاهتمام الذي يقدمه الطاقم الطبي للأطفال.

صحة الإسكندرية: توفير كافة المستلزمات الطبية والغذائية للدار

قالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنها تضع الأطفال تحت مظلتها، حيث توفر لهم كل المستلزمات الطبية والغذائية التي تتطلبها تلك المرحلة الهامة من حياة الطفل، كما تتم رعايتهم من قبل طاقم طبي ويتم متابعتهم طبيًا بشكل يومي.

ومن جانبها؛ عبرت الدكتورة أميمة الشيخ رئيس لجنة حياة كريمة بالمنطقة الروتارية عن سعادتها لتحقيق الحلم الذي طالما تمنت تنفيذه على أرض الواقع، لافتة إلى أن أعمال التطوير استمرت 4 أشهر تم خلالهم تحويل الدار من مبني غير صالح للحياة الآدمية إلى دار متكامل يضم كل الخدمات اللازمة لضمان حياة كريمة للأطفال، كما تم توسعة الدار لتشمل 25 طفلا، ويأتي هذا التطوير إيمانًا منا «روتاري مصر» بدورنا المجتمعي في مشاركة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.