أستاذ بجامعة الأزهر: الله كرم مصر بأهل البيت.. ومنهم «شبل الأسود» الذي قبله النبي

قال الدكتور مصطفى عوض، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنّ مصر حباها الله وكرمها وشرفها بأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم «شبل الأسود» المدفون بمصر، وهو محمد بن الفضل بن العباس بن عبدالمطلب، وهو ابن ابن عم النبي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مدد»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، على قناة «الحياة»، أنّ هذا النسب الشريف الذي حباه الله تعالى به جعل لمصر مكانة كبيرة جدا لأهل بيت النبي، لافتًا إلى أن شبل الأسود كان من أهل بيت النبي، وكان أخا للإمام الحسن والإمام الحسين، فعندما وُلد أتى به والده إلى النبي وقبّله عليه السلام وابتسم في وجهه، ثم قال لوالده ما اسمه، فطلب منه النبي أن يسميه، وصار اسمه محمد تيمنا بالنبي.

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر: «أخذه الإمامان الحسن والحسين إلى فاطمة الزهراء التي قبلته وأهدته بهدية وقيل إنها أرضعته فصار أخا للإمامين، ومصر تشرفت بابن ابن عم النبي وحفيد النبي وهو الإمام الحسين وحفيدة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب وآل بيت النبي».