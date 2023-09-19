رئيس جامعة الأزهر يشهد تخرج سفراء الوسطية والاعتدال من سلطنة بروناي

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالنماذج المضيئة من الطلاب الوافدين الدارسين في كعبة العلم وقبلة العلماء جامعة الأزهر، جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تخرج طلبة سلطنة بروناي دار السلام الدارسين في جامعة الأزهر ومعهد قراءات شبرا، بحضور الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشئون الوافدين، وسفير سلطنة بروناي دار السلام بالقاهرة، والدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

ورحب رئيس جامعة الأزهر بالحضور جميعًا في الاحتفالية خاصة الحاضرين من أسر الخريجين والخريجات الذين جاءوا من سلطنة بروناي دار السلام؛ ليشهدوا تخرج أبنائهم في جامعة الأزهر.

رعاية وعناية الأزهر بالطلاب الوافدين

ونقل رئيس الجامعة للحضور تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعواته الصادقات للخريجين بالتوفيق والنجاح، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في بلادهم، موضحًا أن الأزهر الشريف يدرس به قرابة 60 ألف طالبٍ وطالبة وفدوا من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنهم جميعا يلقون رعاية وعناية كبيرة؛ كونهم سفراء للأزهر الشريف في مختلف دول العالم.

تكريم الطلاب المتميزين

وحث رئيس الجامعة الخريجين على طلب العلم، مشيرًا إلى أن تخرجهم اليوم بداية لطلب العلم، لافتا إلى أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وفي ختام الاحتفالية تم تكريم الطلاب المتميزين.