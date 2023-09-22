أستاذ بجامعة الأزهر يروي قصة زواج والدي «شبل الأسود» (فيديو)

روى الدكتور مصطفى عوض الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، قصة زواج الفضل بن العباس بن عبد المطلب والد شبل الأسود من ميمونة الحبشية، قائلا: «كان هناك قافلة تجارية قادمة إلى بلاد الحبشة وكانت تحمل بعض أموال العرب والكثير من القبائل العربية».

ذهبوا إلى النبي خوفا عليه

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مدد»، الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، على قناة «الحياة»: «ذهبوا إلى النبي خوفا على هذه القافلة من قُطاع الطريق، فقالوا للنبي انتدب لنا واحدا من أصحابك يا رسول الله ليذهب مع هذه القافلة ووقع اختيار النبي على سيدنا الفضل ابن عم سيدنا النبي لأنه كان شجاعا وقويا وكان كريما وجوادا».

القافلة حققت ربحا كبيرا

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر: «ذهب بهذه القافلة إلى بلاد الحبشة وربحت القافلة التجارية ربحا كبيرا جدا وظل الفضل بن العباس في بلاد الحبشة وقتا من الزمن حتى مرض ملك الحبشة، وكان لدى الفضل علم بمداواة بعض الأمراض كما كانت حالة بعض العرب في الفراسة والتقدم في الطب وغيره وعالج ملك الحبشة وأهداه جارية تسمى ميمونة الحبشية، فلما أعتقها وتزوجها صادف وجود بعض أصحاب النبي مثل معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر ومقداد بن أسد الذي عقد قران الفضل على ميمونة الحبشية وأنجبت منه محمدا الملقب بشبل الأسود».