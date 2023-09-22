محافظ شمال سيناء يوجه بتقديم الخدمات المتنوعة للمنقولين من رفح

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بتقديم كافة الخدمات المتنوعة للمنقولين في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاعي المياه والكهرباء، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمنقولين من مركز ومدينة رفح في تجمع الرحاب بالكيلو 17 بمدينة العريش.

وأشار المحافظ إلى اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء، خاصة المنقولين من رفح والمقيمين في تجمعات سكنية داخل المحافظة أو في محافظات الجوار.

تسليم وحدات سكنية لأهالي رفح المنقولين

وأكد المحافظ تسليم الوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة أمام المواطنين وفقًا لضوابط الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، على أن تكون الأولوية لأبناء رفح من المقيمين في تجمعات خارج المحافظة، ثم أهالي رفح المقيمين في تجمعات داخل المحافظة.

لجنتين لحصر المباني والزراعات المضارة

وأشار المحافظ إلى وجود لجنتين لحصر المباني والزراعات المضارة في مدينة رفح تمهيدًا لصرف التعويضات المناسبة للمواطنين، مؤكدًا استمرار المحافظة في صرف التعويضات المقررة للمواطنين في مختلف مدن المحافظة.

بدورهم أكد أهالي تجمع الرحاب في مدينة العريش، وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، موجهين التحية للقيادة السياسية ولمحافظ شمال سيناء على الاهتمام بالمواطن البسيط وتقديم مختلف الخدمات المتنوعة له.

توفير محول كهرباء للتجمع وتوفير المياه بصفة مستمرة

وطالب المواطنين المحافظ بتوفير محول كهرباء للتجمع وتوفير المياه بصفة مستمرة، وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي لاستيعاب التلاميذ من أبناء التجمع والتجمعات القريبة.

وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بأداء صلاة الجمعة في مسجد التجمع، والاستماع لخطبة الجمعة التي تناولت موضوع» حال النبي- صلى الله عليه وسلم- مع أصحابه.

حضر الجولة التفقدية اللواء مصطفى محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والمهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، وعدد من عواقل ومشايخ رفح.