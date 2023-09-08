«العامة الثقافة»: استمرار فعاليات معارض الحرف التراثية في رفح والشيخ زويد

كشف عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تفاصيل معارض الحرف التراثية وأنشطة الثقافة برفح والشيخ زويد، مؤكدًا أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية محافظة شمال سيناء، فإن المحافظة حصلت على أولوية كبيرة سواء فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية أو بناء الإنسان عبر ترسيخ مفهوم العدالة الثقافية.

وأضاف «بسيوني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، بدأت أمس في المحافظة فعاليات لفرقة الفنون الشعبية للأطفال بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء، كما جرى تنظيم 4 ورش تراثية عن التراث السيناوي».

تجليات سيناء في الإبداع المعاصر

وتابع بأن سيناء لها طبيعة وظروف خاصة، كما أن لديها مأثور وفن شعبي رائع للغاية، لافتًا إلى أن اليوم الجمعة سيشهد إلقاء 3 محاضرات بعنوان تجليات سيناء في الإبداع المعاصر، للرواية والشعر العامي، في إطار استمرار فعاليات معارض الحرف التراثية والأنشطة الثقافية برفح والشيخ زويد بعد صلاة الجمعة.

وأشار إلى أنّ اليوم سيشهد حفلا موسيقيا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، مشددًا على أن توجيهات القيادة السياسية تنص على استمرار الاهتمام بسيناء واستدامة للورش والفعاليات الثقافية، وستشهد الفترة المقبلة إقامة عدد كبير من الورش وخاصة المعنية بالمرأة.