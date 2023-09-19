انهيار منال الصيفي في عزاء زوجها أشرف مصيلحي

أصيبت المخرجة منال الصيفي، بحالة انهيار شديدة، خلال تلقيها العزاء في زوجها الفنان الراحل أشرف مصيلحي، المقام حالياً في مسجد المشير، بالقاهرة الجديدة.

عزاء أشرف مصيلحي

ولم تستطع منال الصيفي، التواجد داخل القاعة، التي يقام في العزاء، نظراً لتكدس المعزيين، وازدحام القاعة بشكل كبير، إذ اضطرت للخروج من القاعة، والتواجد في مكان مفتوح جيد التهوية.

وحرص زملاء منال الصيفي، على التواجد بجانبها في تلك الأزمة، وظل البعض يساعدها على التهوية التنفس بشكلٍ جيد.

ورحل الفنان أشرف مصيلحي، عن عالمنا، مساء الأحد، عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وابتعد الفنان أشرف مصيلحي، عن الساحة الفنية، منذ عامين تقريبًا، حيث كان مسلسل «الطاووس» الذي عُرض عام 2021، هو آخر أعماله الفنية، حيث تعاون فيه مع جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، والعمل من تأليف كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان الفنان أمير كرارة، أثنى على السمات التي كان يتمتع بها الفنان أشرف مصيلحي، وعدم افتعاله أي أزمات مع أصدقاءه، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «لكل الناس اللي بتضرب في بعض، وبيشتمو بعض، ومبيحترموش بعض، ولا بيحترموا نفسهم.. قلبوا في الفيس بوك دلوقتي وأنتو تفهموا إن اللي بيبيقي هي السيرة والسمعة والأعمال الطيبة.. ألف رحمة ونور عليك يا راجل يا طيب».