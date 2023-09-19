محمد هنيدي وداليا البحيري وبشرى يقدمون العزاء في أشرف مصيلحي

بدأ توافد عدد كبير من الفنانين، على مسجد المشير طنطاوي، لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف مصيلحي، الذي وافته المنية مساء الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض.

عزاء أشرف مصيلحي

ووصل قبل قليل، الفنان محمد هنيدي، ونجوم فيلم «أولاد حريم كريم»، داليا البحيري، ومصطفى قمر، وبشرى، وتامر فرج، وذلك بجانب صفاء جلال، وسامح الصريطي، كما حضر في وقت سابق، كل من أمير كرارة، وهاني رمزي، وهند صبري، وآخرين.

ورحل الفنان أشرف مصيلحي، عن عالمنا، مساء الأحد، عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وابتعد الفنان أشرف مصيلحي، عن الساحة الفنية، منذ عامين تقريبًا، حيث كان مسلسل «الطاووس» الذي عُرض عام 2021، هو آخر أعماله الفنية، حيث تعاون فيه مع جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، والعمل من تأليف كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان الفنان أمير كرارة، أثنى على السمات الذي كان يتمتع بها الفنان أشرف مصيلحي، وعدم افتعاله أي أزمات مع أصدقاءه، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «لكل الناس اللي بتضرب في بعض، وبيشتمو بعض، ومبيحترموش بعض، ولا بيحترموا نفسهم.. قلبوا في الفيس بوك دلوقتي وأنتو تفهموا إن اللي بيبيقي هي السيرة والسمعة والأعمال الطيبة.. ألف رحمة ونور عليك يا راجل يا طيب».