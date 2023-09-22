بفيلم «سيرة الأستاذ».. زوجة «هيكل» تظهر لأول مرة على الشاشة عبر «الوثائقية»

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إذاعة الجزء الأول من فيلم «هيكل.. سيرة الأستاذ» على قناة «الوثائقية» اليوم.

وقال الدريني، إن الفيلم يعد الجزء الأول من سلسلة أفلام عن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، احتفالا بمئويته، وتم تصويرها ما بين القاهرة ولندن وعمان وباريس.

ظهور زوجة «هيكل» لأول مرة

وأضاف الدريني، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه جرى استيفاء شهادات الضيوف حيث تظهر لأول مرة زوجته هدايت تيمور، وبعض الشخصيات البارزة مثل الأخضر إبراهيم المبعوث الأممي وأول سفير للجزائر بالقاهرة بعد الثورة الجزائرية، وشخصيات أخرى من داخل وخارج مصر.

وأشار إلى أن هذه الأفلام تسعى لتغطية مسيرة «هيكل» التي بدأت من وقت مبكر للغاية، ربما من الحرب العالمية الثانية حتى تاريخ انتقاله أو رحيله الذي كان يمارس فيه الصحافة يوميا بصيغ مختلفة، حيث إن الصحافة ليس بها صيغ حصرية.

ممارسة الصحافة بأسلوب أرساه بنفسه

ولفت إلى أن «هيكل» كان يمارس الصحافة بأسلوب هو ربما أرساه بنفسه، بكونه ضالعاً في الشأن العام وتكون جزءاً من الخبر، وهذه مدرسة شاعت من ميراث الكاتب محمد التابعي، الذي تتلمذ على يده «هيكل»، الذي ترى أن الصحفي ربما أو في بعض الأحيان ليس متلقياً للخبر أو ناقلاً إليه ولكن ربما أحيانا يكون صانعاً له.