الليلة.. قناة «الوثائقية» تعرض الجزء الأول من فيلم «هيكل.. سيرة الأستاذ»

أعلنت قناة «الوثائقية»، أنها ستعرض اليوم، الجزء الأول من فيلم «هيكل.. سيرة الأستاذ»، تزامنا مع مئوية ميلاد الصحفي والكاتب المصري الكبير محمد حسنين هيكل، ومن المقرر عرض الفيلم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، إذ يوثق السيرة الكاملة للكاتب الصحفي الراحل.

ويوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى لهيكل في بلاط صاحبة الجلالة، مسلطا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسست مبكرا للقب الذي اشتهر به في الأوساط الصحفية «الأستاذ».

الفيلم أجريت مقابلاته بين العاصمة المصرية القاهرة وعدد من العواصم العربية والأوروبية، ويستضيف عددا من الوجوه البارزة في دنيا الصحافة والسياسة والفكر، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والكتاب المصريين.