رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الليلة.. قناة «الوثائقية» تعرض الجزء الأول من فيلم «هيكل.. سيرة الأستاذ»

كتب:

شريف سليمان
02:04 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل

الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل

أعلنت قناة «الوثائقية»، أنها ستعرض اليوم، الجزء الأول من فيلم «هيكل.. سيرة الأستاذ»، تزامنا مع مئوية ميلاد الصحفي والكاتب المصري الكبير محمد حسنين هيكل، ومن المقرر عرض الفيلم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، إذ يوثق السيرة الكاملة للكاتب الصحفي الراحل.

ويوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى لهيكل في بلاط صاحبة الجلالة، مسلطا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسست مبكرا للقب الذي اشتهر به في الأوساط الصحفية «الأستاذ».

الفيلم أجريت مقابلاته بين العاصمة المصرية القاهرة وعدد من العواصم العربية والأوروبية، ويستضيف عددا من الوجوه البارزة في دنيا الصحافة والسياسة والفكر، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والكتاب المصريين.

اقرأ المزيد:

«مخلص وشريف وصبري» نجوم جسدوا شخصية هيكل على الشاشة

«هيكل» أبقى حياته الخاصة بعيدا عن الإعلام.. ويوم الجمعة كان مخصصا لأسرته

جثمان «هيكل» دُفن بالقرب من مقابر «جنود الكومنولث»: حاورهم حيا وجاورهم ميتا

شردي: فيلم «الوثائقية» عن محمد حسنين هيكل توثيق لأحد عمالقة الإعلام والسياسة

«سيرة الأستاذ».. فيلم على شاشة الوثائقية في مئوية ميلاد محمد حسنين هيكل

رئيس دائرة الإرهاب السابق: حرق فيلا محمد حسنين هيكل لم يكن حادثا إرهابيا

سلماوي لـ«الشاهد»: الإخوان خططوا لاغتيال محمد حسنين هيكل
بقلم شريف سليمان