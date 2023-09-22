موعد عرض فيلم «هيكل.. سيرة الأستاذ» على الوثائقية.. 3 أجزاء أولها الليلة

قال الكاتب الصحفي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة «الوثائقية» أنتجت بصورة أولية فيلما من 3 أجزاء عن الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، بعنوان «هيكل.. سيرة الأستاذ» في ذكرى مئويته، والجزء الأول من الفيلم يذاع اليوم، والجزآن الثاني والثالث يذاعان تباعاً.

3 أجزاء من فيلم «هيكل»

وأضاف «الدريني»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الأجزاء الثلاثة من فيلم «هيكل» مقسمة لمراحل زمنية ومراحل في المشروع نفسه، بحيث تتطرق لحياته ومشروعه بقدر المستطاع والإمكان بأعلى كفاءة ممكنة.

ولفت إلى الشخصيات البارزة التي جرى التصوير معهم في أجزاء الفيلم، الذين احتك بها «هيكل»، ويتوزعون ما بين عواصم القاهرة وباريس ولندن وعمان، موضحا أن أولاد وشقيقة «هيكل» سيظهرون في الفيلم للمرة الأولى حيث تتحدث شقيقته عن البدايات والنشأة.

«الأستاذ» أصبح جزءا من التاريخ

وأوضح أن مسيرة «هيكل» وعمله موزعة على عدة محاور، فمسيرة الجورنال أو الصحفي في حد ذاته يعد شقا، ومسيرته كرئيس تحرير الأهرام، ثم الأدوار السياسية التي لعبها في الداخل والخارج، وبالتالي أصبح جزءا من التاريخ بطبيعة الحال، وكل هذه المسيرة محل دراسة.