مدير «الأهرام للدراسات»: اهتمام كبير من الرئيس السيسي بالحوار الوطني

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ومدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أنَّ الرئيس السيسي صاحب فكرة الحوار الوطني، ولديه اهتمام كبير بها، خاصةً أنه تبنى الفكرة ودعا إليها من البداية.

فرحات: علاقة قوية بين الرئيس السيسي والحوار الوطني

أضاف «فرحات» خلال حوراه مع مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك علاقة قوية بين الرئيس السيسي والحوار الوطني، ولم تكن هناك مناسبة إلا وأكد اهتمامه ومراهنته على مخرجات الحوار الوطني، ما يعكس صدق هذه الدعوة، وأن الحوار الوطني جزء من عملية إصلاح شاملة ورؤية واضحة لدى الرئيس.

الرئيس السيسي يؤكد أهمية الحوار الوطني في مناسبات عدة

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ كلمات الرئيس السيسي اليوم، تعد تأكيدا على أهمية الحوار الوطني ومخرجاته، وهذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها على أهميته، بل سبقها مناسبات عديدة، خاصة في ظل ترحيبه الشديد بـ التوصيات وتوجيهه للحكومة بالعمل عليها.